«Дети пострадали»: в Москве Kia опрокинулся в ДТП

В Москве автомобиль Kia опрокинулся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Двое детей пострадали в результате аварии на пересечении Красноярской и Алтайской улиц в Гольяново, где водитель Kia не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок», — говорится в публикации.

По данным канала, прибывшие медики госпитализировали пострадавших детей. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

До этого в Москве перевернулась скорая с медицинскими работниками. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в момент аварии автомобиль экстренных медицинских служб приземлился на боковую часть. В результате произошедшего машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбито лобовое стекло. На фото также видно, что автомобиль разбился в результате столкновения с легковой машиной.

Ранее в Алтайском крае трактор протаранил авто с медиками.