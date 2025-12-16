Треш-блогера Дзугкоева отправят в тюрьму после экстремального интима

Треш-блогера Дзугкоева отправят в тюрьму из-за интима с проституткой в пикапе

Объявленного в розыск в России трэш-блогера Георгия Дзугкоева отправляют в тайскую тюрьму из-за секса с проституткой в кузове едущего пикапа. Как сообщил сам блогер в своем Telegram-канале, речь идет о двух годах заключения.

«Гео теперь арестант. <...> Сейчас поеду чалиться, через пару лет увидимся», — заявил блогер.

О задержании треш-блогера стало известно 25 сентября. СМИ сообщили, что полиция Таиланда заинтересовалась им после видеоролика с публичным половым актом. На видео, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа на глазах у других водителей.

Увидев ролик, власти Пхукета сочли такое поведение антирепутационным и объявили Дзугкоева в розыск.

Позже Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за экстремального интима.

