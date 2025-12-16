На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: владивостокец жестко избил водителя на проезжей части

Во Владивостоке на видео попало, как водитель избивал мужчину на дороге
Во Владивостоке водители устроили драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«На Окатовой автомобилисты устроили драку», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент. На кадрах видно, как мужчины дерутся возле автомобилей, в момент конфликта один из нарушителей убегает с дороги. Далее заметно, что владивостокец догоняет своего оппонента, и драка продолжается за пределами проезжей части.

До этого во Владивостоке на Снеговой пади школьники устроили массовую драку на дороге. Инцидент попал на видео. На кадрах заметно, как около дести школьников дерутся на проезжей части. Во время конфликта один из подростков падает на асфальт, после чего встает и убегает.

Кроме того, в Казани мужчины избили водителя. Видеорегистратор запечатлел конфликт. На кадрах видно, как люди выходят из машины и направляются к автомобилисту, после чего наносят ему несколько ударов.

Ранее в Приморье на видео сняли водителя, который остановил автобус для молитвы.

