На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт объяснил, что нужно делать при выезде на гололедицу

Автоэксперт Попов: на льду нужно сильно снижать скорость авто без торможения
true
true
true
close
Artic_photo/Shutterstock/FOTODOM

При выезде автомобиля на гололедицу необходимо значительно снизить скорость, не используя для этого педаль тормоза. Об этом RT рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

«Динамика автомобиля, если заехать на лед, особенно не на шипах, меняется. Автомобиль будет пытаться либо вихлять, либо его может начать сносить в сторону. То есть машина будет с частичной потерей управляемости», — объяснил специалист.

Он предупредил, в такой ситуации важно существенно снизить скорость, избегая при этом торможения.

По словам эксперта, при выезде на лед не поможет даже система АБС. Поэтому необходимо убирать ногу с педали газа, не теряя при этом соединение двигателя с колесами автомобиля. Сбавлять скорость следует до приемлемых значений, отметил Попов.

Независимый автоэксперт Сергей Петров до этого рассказал, что качественный прогрев автомобиля зимой поможет избежать проблем с двигателем. Специалист отметил, что лучше всего поместить его в теплое помещение или воспользоваться системой подогрева.

Ранее россиянам рассказали, как часто нужно мыть автомобиль зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами