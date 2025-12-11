Автоэксперт объяснил, что нужно делать при выезде на гололедицу

Автоэксперт Попов: на льду нужно сильно снижать скорость авто без торможения

При выезде автомобиля на гололедицу необходимо значительно снизить скорость, не используя для этого педаль тормоза. Об этом RT рассказал автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

«Динамика автомобиля, если заехать на лед, особенно не на шипах, меняется. Автомобиль будет пытаться либо вихлять, либо его может начать сносить в сторону. То есть машина будет с частичной потерей управляемости», — объяснил специалист.

Он предупредил, в такой ситуации важно существенно снизить скорость, избегая при этом торможения.

По словам эксперта, при выезде на лед не поможет даже система АБС. Поэтому необходимо убирать ногу с педали газа, не теряя при этом соединение двигателя с колесами автомобиля. Сбавлять скорость следует до приемлемых значений, отметил Попов.

Независимый автоэксперт Сергей Петров до этого рассказал, что качественный прогрев автомобиля зимой поможет избежать проблем с двигателем. Специалист отметил, что лучше всего поместить его в теплое помещение или воспользоваться системой подогрева.

