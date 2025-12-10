Автоэксперт рассказал, как избежать проблем с двигателем машины зимой

Прогрев автомобиля зимой поможет избежать проблем с двигателем. Об этом Pravda.Ru рассказал независимый автоэксперт Сергей Петров.

По его словам, лучше всего поместить его в теплое помещение или воспользоваться системой подогрева.

«При запуске в мороз важно обеспечить автомобилю постепенный прогрев. Если аккумулятор разряжен, его можно подзарядить или воспользоваться помощью другого автомобиля. Главное — действовать аккуратно и строго соблюдать требования безопасности, чтобы не повредить электронику», — пояснил Петров.

Кроме того, он порекомендовал проверять аккумулятор диагностическим оборудованием и заменить его при необходимости. Автоэксперт подчеркнул, что исправная машина не должна пострадать от низких температур. Однако использование воды вместо антифриза может привести к серьезным последствиям, добавил он.

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов до этого говорил, что зимой автомобиль важно помыть не менее четырех раз. Специалист объяснил, что в холодное время года необходимо смывать с машины соль. По его словам, всего за зиму можно помыть машину от четырех до пяти раз. При этом важнее не частота процедуры, а методы.

Ранее были названы пять наиболее привлекательных для ввоза в Россию автомобилей.