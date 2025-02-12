Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон рассказал, что думает о Lada Iskra

Бывший глава «АвтоВАЗа» Бу Андерсон заявил в интервью «Коммерсанту» , что считает модель Lada Iskra современным автомобилем.

«Lada Iskra мне кажется современным автомобилем. В любом случае это будет хорошее развитие модельного ряда компании и станет отличным дополнением к Lada Vesta. Насколько я понимаю, Iskra призвана заменить Lada Granta. Эта модель сейчас хорошо продается, но время берет свое», - сказал топ-менеджер.

В линейке «АвтоВАЗа» Lada Iskra будет на уровень выше, чем Lada Granta, но ниже, чем более дорогая и вместительная Lada Vesta. Lada Iskra будет предлагаться в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее сообщалось, что Lada Granta начали красить в новый яркий цвет.