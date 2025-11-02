На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
При досмотре на Крымском мосту водителей обязали заполнять анкету

Mash: водителей обязали заполнять анкету при проезде по Крымскому мосту
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. Об этом сообщает Mash.

Telegram-канал пишет, в ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят.

На этой неделе стало известно, что с 3 ноября россиянам на этих транспортных средствах запретят проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. В Госдуме назвали этот шаг вынужденной мерой для усиления безопасности. Права россиян она не нарушает и носит временный характер.

Аналогичные ограничения уже действуют в отношении грузовиков. Фуры могут воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом от Таганрога до Джанкоя. По данным Mash, ограничения связаны с попытками провоза в тяговых батареях машин взрывчатки для терактов.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

