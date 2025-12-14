На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автомобиль с москвичом перевернулся на дороге, на месте скорая

В Москве автомобиль с человеком перевернулся на крышу после кульбита
Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В Москве черный автомобиль с водителем перевернулся в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, пересечение улицы Генерала Кузнецова и Авиаконструктора Миля», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что черный автомобиль перевернулся на проезжей части, при этом в момент кульбита транспорт приземлился на крышу. На фото также заметно, что на место ДТП прибыли оперативные службы города, а рядом с поврежденным транспортом собрались люди.

До этого в Новосибирске на улице Титова автомобиль влетел в бетонные блоки и автобус. Водитель запечатлел последствия ДТП. На кадрах видно, что поврежденные автомобили находятся на дороге, при этом черная машина лежит на боковой части. По словам очевидцев, водитель, который спровоцировал ДТП, был пьян: сначала нарушитель врезался в бетонные ограждения, затем – в автомобиль. В результате аварии никто не пострадал.

Ранее в Башкирии автомобиль с людьми вылетел в реку.

