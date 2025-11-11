На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии

В Москве автобус с пассажирами попал в ДТП из-за эпилепсии водителя
true
true
true

В Москве у водителя автобуса случился приступ эпилепсии, и он спровоцировал массовую аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Приступ эпилепсии случился у водителя автобуса в Москве. Потеряв сознание, он на низкой скорости протаранил два автомобиля на Волгоградском проспекте. Пассажирам пришлось останавливать автобус самостоятельно», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что на проезжей части стоит автобус и еще два автомобиля, которые стали участниками ДТП. По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал. Водителю общественного транспорта потребовалась помощь медиков.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее в Москве водитель автобуса залез под юбку уснувшей мигрантке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами