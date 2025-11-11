В Москве водитель автобуса устроил аварию из-за эпилепсии

В Москве автобус с пассажирами попал в ДТП из-за эпилепсии водителя

В Москве у водителя автобуса случился приступ эпилепсии, и он спровоцировал массовую аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Приступ эпилепсии случился у водителя автобуса в Москве. Потеряв сознание, он на низкой скорости протаранил два автомобиля на Волгоградском проспекте. Пассажирам пришлось останавливать автобус самостоятельно», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что на проезжей части стоит автобус и еще два автомобиля, которые стали участниками ДТП. По информации канала, в результате произошедшего никто не пострадал. Водителю общественного транспорта потребовалась помощь медиков.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее в Москве водитель автобуса залез под юбку уснувшей мигрантке.