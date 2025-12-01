На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На границе Бурятии и Иркутской области образовалась пробка из-за снегопада

В Бурятии снегопад привел к пробке из сотни автомобилей на трассе «Байкал»
true
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Руководитель прогностического центра «Метео» Александра Шувалова заявил, что в Бурятии снегопад и ветер привели к огромной пробке на федеральной трассе «Байкал» на границе республики и Иркутской области. Об этом сообщает RT.

По информации Упрдор «Южный Байкал», на федеральной трассе Р-258 третьи сутки наблюдаются морозы до --30°C, сильный снегопад и ветер.

«Если говорить про температуру, то она начнет повышаться и морозы начнут ослабевать в среду. Там прогнозируется небольшой снежок. Говорить о том, что это улучшит ситуацию на дороге — невозможно. Все-таки снег может усугубить ситуацию», — сказал Шувалов.

По словам специалиста, ситуацию осложняет и тот факт, что инцидент произошел на участке трассы, проходящем ближе к горной местности, где погодные условия значительно хуже. Шувалов отметил, что 3 декабря ожидается ослабление морозов, однако оттепели не будет.

Утром 24 ноября Кемерово парализовали огромные пробки из-за обильного снегопада ночью. Местные жители оценили транспортный коллапс на высший балл. Онлайн-карты также показали, что пробки достигли 10 баллов.

В конце октября в Забайкалье сотни большегрузов простояли в пробке двое суток из-за ухудшения погоды. Затор произошел на трассе «Амур» в районе поселка Ерофей Павлович, его длина достигала 12 км. Причиной стал снего и образовавшаяся на дорогах наледь.

Ранее на границе России и Казахстана возникли огромные пробки из-за ввоза автомобилей.

