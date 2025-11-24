На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кемерово парализовали пробки после снегопада

В Кемерово пробки достигли 10 баллов после снегопада
Виталий Аньков/РИА Новости

Утром 24 ноября Кемерово парализовали огромные пробки из-за обильного снегопада ночью. Об этом сообщает Сiбдепо.

По данным источника, местные жители оценили транспортный коллапс на высший балл. Онлайн-карты также показали, что пробки достигли 10 баллов.

«Цены на такси моментально взлетели, а автобусы были набиты до отказа. Ситуацию усугубляли заторы, и людям буквально приходилось втискивать друг друга в салоны общественного транспорта», — отметили в сообщении.

Коллапс на дорогах наступил уже в 6 часов утра. Один из очевидцев, подъезжавший к мосту по Шоссейной, сравнил в сообщениях онлайн-карт водителей с беспомощными черепахами и написал, что движение полностью остановилось.

В ноябре на границе России и Казахстана возникли огромные пробки из-за ввоза автомобилей. Дилеры сообщили, что очереди из импортных авто, возникшие из-за опасения роста цен после изменения правил расчета утильсбора, могут сохраняться и в конце ноября.

Ранее в Кемерово мужчина похитил чужой автомобиль с помощью эвакуатора.

