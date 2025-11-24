Кемерово парализовали пробки после снегопада

Утром 24 ноября Кемерово парализовали огромные пробки из-за обильного снегопада ночью. Об этом сообщает Сiбдепо.

По данным источника, местные жители оценили транспортный коллапс на высший балл. Онлайн-карты также показали, что пробки достигли 10 баллов.

«Цены на такси моментально взлетели, а автобусы были набиты до отказа. Ситуацию усугубляли заторы, и людям буквально приходилось втискивать друг друга в салоны общественного транспорта», — отметили в сообщении.

Коллапс на дорогах наступил уже в 6 часов утра. Один из очевидцев, подъезжавший к мосту по Шоссейной, сравнил в сообщениях онлайн-карт водителей с беспомощными черепахами и написал, что движение полностью остановилось.

