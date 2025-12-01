Автоэксперт объяснил, что проверить в подержанной машине перед покупкой

При выборе подержанного автомобиля важно обратить внимание на историю эксплуатации и его техническое состояние. Об этом Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

Кроме того, он призвал уделить внимание документам на машину, изучить историю техосмотров и участия в ДТП, а также проводить профессиональную диагностику.

«Сделать это стоит с привлечением специалистов. Покупка подержанного автомобиля — всегда риск, поэтому надежнее брать у проверенного продавца или в салоне, где можно предъявить претензии в случае обнаружения скрытых дефектов», — отметил Моржаретто.

Автоэксперт добавил, что о проверке машины можно договориться в сервисе. Если продавец уклоняется от этого, лучше отказаться от сделки, заключил он.

Исследование аналитиков «Авто.ру» до этого показало, что в России за год сильно снизились цены на китайские автомобили с пробегом. Средняя стоимость подержанного китайского автомобиля до семи лет планомерно снижается весь год, с 2,11 млн рублей в январе до 1,89 млн рублей в ноябре.

Ранее сообщалось, что в России рекордно выросли продажи подержанных мотоциклов.