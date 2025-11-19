На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
АГР вложит в бывшие автозаводы GM и Volkswagen почти 90 млрд рублей

«Ведомости»: АГР вложит около 88 млрд рублей в бывшие заводы GM и Volkswagen
Depositphotos

Холдинг «АГР» собирается направить 37,1 млрд рублей на локализацию автопроизводства на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге и 50,6 млрд рублей — на площадку Volkswagen в Калужской области. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ответ Минпромторга на обращение депутатов Госдумы.

В письме, подписанном главой ведомства Антоном Алихановым, говорится, что компания взяла на себя такие обязательства в рамках специальных инвестиционных контрактов. В документе также уточняется, что новый владелец уже инвестировал порядка 10 млрд рублей в производство автомобилей Tenet в Калуге и около 7 млрд рублей — в модернизацию завода в Шушарах, который фактически создается заново.

В этом году сообщалось, что холдинг также начнет выпуск машин под новым российским брендом Tenet на калужской площадке.

Группа АГР управляет предприятиями по выпуску автомобилей и двигателей в Калуге, а также двумя заводами в Санкт-Петербурге. Компания ранее была официальным импортером и производителем моделей Volkswagen. Кроме того, петербургский «Автомобильный завод АГР», расположенный на базе бывшего завода Hyundai, год назад запустил выпуск автомобилей под новой маркой Solaris.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.

