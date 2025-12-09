На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попало, как мужчина без трусов головой разбил лобовое стекло

В США на видео сняли, как голый мужчина головой разбил лобовое стекло
true
true
true

В США обнаженный мужчина головой разбил лобовое стекло автомобиля. Видео появилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно, как полностью голый мужчина забирается на капот автомобиля и головой разбивает лобовое стекло, при этом транспорт находится в движении. По данным местных СМИ, после произошедшего на место прибыли медики, которые подверглись нападению со стороны мужчины. После инцидента нарушителя увезли в отделение интенсивной терапии.

До этого в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как патрульный автомобиль сбивает мужчину, который едет по пешеходному переходу. От удара человек подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. Инцидент произошел 7 декабря на Краснопрудной улице. В результате произошедшего человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее петербуржец переехал автомобилем человека во дворе дома.

