Продажи электромобилей взлетели на 57% в России

В России рухнули продажи Zeekr на фоне общего роста рынка электрокаров
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В России в ноябре 2025 года продажи электромобилей выросли на 57% в сравнении с тем же месяцем 2024-го. Об этом в своем Telegram-канале сообщил гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В ноябре в России было зарегистрировано 1602 электрокара. Эти на 57% больше, чем в ноябре прошлого года. А вот по отношению к сентябрю снижение в пределах 1%. Месяц назад было реализовано 1614 штук», — написал Целиков.

На фоне общего роста на 54% упали продажи электромобилей китайской марки Zeekr (до 196 машин). Лидером в этом сегменте рынка стал «АмберАвто», за ним следуют Evolute, Xiaomi, BYD, Avatr, Tesla, Geely, BMW и Honda.

До этого «Газета.Ru» подробно писала о провале в России концепции развития электротранспорта, принятой в 2021 году. За 10 месяцев 2025 года в нашей стране было реализовано менее 4 тыс. электрокаров российского производства, при целевых показателях по производству в 44 тыс. машин, отраженных в стратегическом правительственном документе.

Ранее в России зафиксировали рекорд ввоза автомобилей через Сахалин.

