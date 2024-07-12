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Названы самые дорогие в ремонте автомобили

BMW 3-series и Audi A1 вошли в список самых дорогих в ремонте автомобилей

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Алексей Майшев/РИА Новости

Британский автомобильный журнал What Car? составил рейтинг самых дорогих в ремонте автомобилей.

Так, по данным издания, самой дорогой в обслуживании машиной стал седан BMW 3-series 2019 года выпуска. Владельцы таких машин в год в среднем тратят £421 (около 47,5 тыс. рублей) на их ремонт.

На втором месте Audi A1, выпускаемый с 2018 года. Средняя цена ремонта автомобиля в год составляет £218 (24,6 тыс. рублей).

Третье место занимает Audi A3 2013—2020 годов выпуска. На ремонт автомобиля владельцы тратят обычно £100 (11,3 тыс. рублей).

Далее следует электрический Kia EV6 со средней стоимостью ремонта на уровне £94 (10,6 тыс. рублей). Замыкает топ-5 выпускаемый с 2016 года Mercedes-Benz E-class. Средняя стоимость ремонта составляет £83 (9,4 тыс. рублей).

До этого стало известно, что самой надежной маркой авто на сегодняшний день является Lexus. Рейтинг бренда составляет 98,3%. Самым надежным автомобилем Lexus признали кроссовер Lexus NX 2014—2021 годов, у которого рейтинг надежности 99,8%.

Ранее сообщалось, что средняя цена кроссовера с пробегом в России выросла до 1,6 млн рублей.

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