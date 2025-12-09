На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, почему УАЗ перенес выход на рынок обновленного внедорожника «Патриот»

Новый УАЗ «Патриот» дебютирует вместе с обновленными моделями «Пикап» и «Профи»
УАЗ

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) перенес выход на рынок обновленного внедорожника «Патриот» из-за того, что планирует представить его вместе с обновленными машинами на его базе. Речь идет о «Пикапе» и коммерческом «Профи». Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе предприятия.

О том, что УАЗ работает над модернизированным внедорожником «Патриот», в марте 2025 года рассказал гендиректор предприятия Алексей Спирин. Автомобиль по-прежнему останется полноценным внедорожником, только с современными опциями и больше адаптированный для комфортной эксплуатации.

Кроме того, по данным гендиректора Sollers Николая Соболева, обновленный внедорожник УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель отечественного производства.

Ранее стало известно, когда снимут с производства УАЗ «Буханку».

