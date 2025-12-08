Россиянам объяснили, как не нарваться на «пенсионерскую схему» при покупке авто

Сегодня россиянам нужно быть осторожными при покупке машины с рук, так как на авторынок распространилась так называемая «пенсионерская схема». Это ситуация, когда сделки аннулируются из-за внешнего вмешательства. Чтобы обойтись без последствий, важно в первую очередь выяснить, точно ли машину продает собственник, а также попросить у него справку из психоневрологического и наркологического диспансера, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам юриста, нужно добиться, чтобы продавец прописал в договоре фразу о том, что он не действует под воздействием мошенников и осознает факт заключения сделки. Он также посоветовал взять с продавца расписку о полученной сумме, а саму оплату произвести через банковский перевод с указанием назначения платежа, названия авто, даты и номера договора.

«Также можно пойти к нотариусу и нотариально удостоверить сделку. Нотариус неоднократно разъясняет сторонам последствия и значение совершаемых ими действий. Они расписываются в том, что им все разъяснили, и так далее. И вот такую сделку оспорить уже будет сложнее, потому что нотариус всегда будет говорить, что тщательно выяснил волю продавца, и все это было закреплено на бумаге», — подчеркнул Радько.

При таком подходе заявления продавца, что он действовал под влиянием мошенников, будет недостаточно, отметил юрист. Он также добавил, что сегодня на авторынке есть намного более серьезные проблемы, чем внедрение этой схемы, и посоветовал сильно ее не бояться. Со временем будет выработана единая судебная практика, которая «даст по рукам» таким аферистам, заключил эксперт.

До этого автоюрист Алексей Леонов предупредил, что в России растет количество случаев, когда при покупке автомобиля человек нарывается на «схему ДолинойПричем у следователей возникают вопросы и к покупателю – если он согласился на очень низкую цену, не соответствующую условиям рынка, это вызовет подозрения, предупредил он. Леонов призвал россиян тщательно анализировать предложения продавцов автомобилей и соответствие состояния с ценой. Нужно осознавать, кто продает машину, насколько он спешит, волнуется, а также учитывать, что чаще жертвами мошенников становятся пожилые люди.

