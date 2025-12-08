На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как не нарваться на «пенсионерскую схему» при покупке авто

Автоюрист Радько: при покупке авто нужно брать расписку и заверять сделку
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Сегодня россиянам нужно быть осторожными при покупке машины с рук, так как на авторынок распространилась так называемая «пенсионерская схема». Это ситуация, когда сделки аннулируются из-за внешнего вмешательства. Чтобы обойтись без последствий, важно в первую очередь выяснить, точно ли машину продает собственник, а также попросить у него справку из психоневрологического и наркологического диспансера, рассказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора», автоюрист Сергей Радько в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам юриста, нужно добиться, чтобы продавец прописал в договоре фразу о том, что он не действует под воздействием мошенников и осознает факт заключения сделки. Он также посоветовал взять с продавца расписку о полученной сумме, а саму оплату произвести через банковский перевод с указанием назначения платежа, названия авто, даты и номера договора.

«Также можно пойти к нотариусу и нотариально удостоверить сделку. Нотариус неоднократно разъясняет сторонам последствия и значение совершаемых ими действий. Они расписываются в том, что им все разъяснили, и так далее. И вот такую сделку оспорить уже будет сложнее, потому что нотариус всегда будет говорить, что тщательно выяснил волю продавца, и все это было закреплено на бумаге», — подчеркнул Радько.

При таком подходе заявления продавца, что он действовал под влиянием мошенников, будет недостаточно, отметил юрист. Он также добавил, что сегодня на авторынке есть намного более серьезные проблемы, чем внедрение этой схемы, и посоветовал сильно ее не бояться. Со временем будет выработана единая судебная практика, которая «даст по рукам» таким аферистам, заключил эксперт.

До этого автоюрист Алексей Леонов предупредил, что в России растет количество случаев, когда при покупке автомобиля человек нарывается на «схему ДолинойПричем у следователей возникают вопросы и к покупателю – если он согласился на очень низкую цену, не соответствующую условиям рынка, это вызовет подозрения, предупредил он. Леонов призвал россиян тщательно анализировать предложения продавцов автомобилей и соответствие состояния с ценой. Нужно осознавать, кто продает машину, насколько он спешит, волнуется, а также учитывать, что чаще жертвами мошенников становятся пожилые люди.

Ранее стало известно, сколько россиян никогда не купят отечественный автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами