«Авторынок кошмарит»: покупка машины грозит соучастием в «схеме Долиной»

В России растет количество случаев, когда при покупке автомобиля человек нарывается на «схему Долиной». Происходит откат сделки, суд обязывает вернуть машину человеку, который продал ее под влиянием мошенников. Причем у следователей возникают вопросы и к покупателю – если он согласился на очень низкую цену, не соответствующую условиям рынка, это вызовет подозрения, предупредил в беседе с 360.ru автоюрист Алексей Леонов.

Продавать машины аферисты вынуждают россиян с помощью самых разных методов, в том числе – запугиванием. Часто они звонят им по видеосвязи, представляясь сотрудниками правоохранительных органов – пожилые россияне часто слепо верят таким собеседникам, рассказал эксперт. По его словам, «обработка» жертвы может затягиваться на несколько месяцев. Часто человека убеждают, что покупатель машины как раз и есть мошенник, поэтому покупка авто позволит поймать его с поличным.

«Говорят, что сразу надо согласиться на любую предложенную им цену, лишь бы он приехал и купил машину. Ну, а после его задержания человеку якобы вернут и деньги, и автомобиль», — пояснил автоюрист.

Леонов призвал россиян тщательно анализировать предложения продавцов автомобилей и соответствие состояния с ценой. Нужно осознавать, кто продает машину, насколько он спешит, волнуется. Чаще жертвами мошенников становятся пожилые люди, отметил эксперт.

«Как правило, это люди пенсионного возраста, хорошие машины с одним хозяином, с маленьким пробегом, минимальным количеством окраса, дорогостоящие. И когда вам отдают ее за полцены, то стоит задуматься», — пояснил специалист.

Он предупредил, что если позже выяснится, что пенсионер продавал машину по велению аферистов, то у следователей и суда будут вопросы к покупателю – по какой причине он согласился на приобретение хорошей машины за бесценок, будто не заметив, что это не соответствует адекватным условиям рынка.

Также автоюрист призвал россиян запрашивать у продавца справку о дееспособности, а саму сделку оформлять с участием нотариуса. Кроме того, лучше снимать происходящее на видео, чтобы продавец перед камерой подтвердил, что действует не по указке мошенников, заключил эксперт.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто предупредил, что сегодня россиянам лучше покупать автомобили либо в специализированных дилерских центрах, либо у своих знакомых. Брать подержанные авто с рук стало опасно, так как на авторынок мошенники внедрили «схему Долиной». Если же сделка все-таки проводится напрямую, то проверять ее нужно очень тщательно, но и это не является гарантией защиты от признания ее недействительной, констатировал специалист.

Ранее в Москве пенсионера обвинили в обмане покупательницы квартиры по «схеме Долиной».