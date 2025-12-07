На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Таксист залил клиента из перцового баллончика в ответ на претензии к адресу доставки

Под Петербургом таксист залил пассажира из перцового баллончика из-за адреса
Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области водитель такси залил из перцового баллончика пассажира, обвинившего его в доставке не по адресу. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

«31-летний водитель довёз мужчину до СНТ «Николаевское». По приезде пассажир стал говорить, что адрес неверный, и начал бить руками по креслу. «Угомонить» буйного клиента водитель решил перцовым баллончиком», — отмечается в публикации.

В результате пострадавший пассажир обратился в полицию. Прибывшие по вызову полицейские доставили в отдел для разбирательства обоих участников конфликта.

До этого в центре Москвы полицейский задавил велокурьера.

Также в Нижневартовске таксист нецензурно обругал и выгнал на мороз мать с несовершеннолетним ребенком.

Ранее россиянин затолкал ребенка в машину ногами и попал на видео.

