Таксист залил клиента из перцового баллончика в ответ на претензии к адресу доставки

Под Петербургом таксист залил пассажира из перцового баллончика из-за адреса

В Ленинградской области водитель такси залил из перцового баллончика пассажира, обвинившего его в доставке не по адресу. Об этом сообщает Telegram-канал «78 Новости».

«31-летний водитель довёз мужчину до СНТ «Николаевское». По приезде пассажир стал говорить, что адрес неверный, и начал бить руками по креслу. «Угомонить» буйного клиента водитель решил перцовым баллончиком», — отмечается в публикации.

В результате пострадавший пассажир обратился в полицию. Прибывшие по вызову полицейские доставили в отдел для разбирательства обоих участников конфликта.

