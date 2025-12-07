Россиянин затолкал ребенка в машину ногами и попал на видео

В Новороссийске сняли на видео мужчину, который затолкал девочку в машину ногами

В Новороссийске мужчина затолкал ногами в машину маленькую дочь. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Новороссийск».

«Хорошая новость — девочка жива. Плохая новость — это её родитель и такое отношение к ребенку норма, видимо», — отмечается в публикации.

Инцидент снял на видео очевидец. Утверждается, что мужчина силой тащил к машине девочку примерно 8-10 лет. На кадрах видно, что мужчина заталкивает пассажирку ногами, открыв заднюю дверь автомобиля, а затем закрывает дверь, садится за руль и уезжает.

До этого в Нижневартовске водитель такси нецензурно обругал и высадил на мороз мать с несовершеннолетним ребенком.

Ранее в Москве гаишник остановил неуправляемую фуру.