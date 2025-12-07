Полицейский сбил велокурьера в центре Москвы

В центре Москвы полицейский автомобиль наехал на велокурьера, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«На Краснопрудной улице час назад полицейский автомобиль сбил велокурьера», — отмечается в публикации.

Уточняется, что пострадавшему курьеру выжить не удалось.

Краснопрудная улица расположена в Центральном административном округе Москвы, недалеко от Комсомольской площади (она же «площадь трех вокзалов», на ней расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы).

До этого в Мытищах большегрузный самосвал с полуприцепом выехал на встречную полосу и протаранил два легковых автомобиля. Четыре человека, включая 15-летнего подростка, были травмированы в результате аварии. Еще одному участнику ДТП выжить не удалось.

Ранее в Башкирии водитель пытался скрыться от гаишников на трех колесах.