На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полицейский сбил велокурьера в центре Москвы

В центре Москвы полицейский автомобиль сбил велокурьера
true
true
true
close
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В центре Москвы полицейский автомобиль наехал на велокурьера, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

«На Краснопрудной улице час назад полицейский автомобиль сбил велокурьера», — отмечается в публикации.

Уточняется, что пострадавшему курьеру выжить не удалось.

Краснопрудная улица расположена в Центральном административном округе Москвы, недалеко от Комсомольской площади (она же «площадь трех вокзалов», на ней расположены Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы).

До этого в Мытищах большегрузный самосвал с полуприцепом выехал на встречную полосу и протаранил два легковых автомобиля. Четыре человека, включая 15-летнего подростка, были травмированы в результате аварии. Еще одному участнику ДТП выжить не удалось.

Ранее в Башкирии водитель пытался скрыться от гаишников на трех колесах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами