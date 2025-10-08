Названы 5 самых распространенных нарушений ПДД в Москве

Электропарконы ЦОДД зафиксировали в Москве более 65 тыс. нарушений с начала года, сообщил департамент транспорта столицы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что чаще всего электропарконы фиксируют такие нарушения, как превышение скорости, проезд по обочине, остановку на направляющих островках, парковку в неположенных местах, остановку в зоне действия запрещающих знаков.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

«Я обращаюсь в союз страховщиков для того, чтобы был разработан добровольный универсальный продукт, который можно было бы использовать курьерам. <...> Если в результате действий курьера пострадают люди, имущество, транспортные средства, то ущерб компенсирует страховая компания - так же, как это сегодня работает на рынке ОСАГО», - сказал Нилов.

Ранее в России предложили ужесточить наказание за езду без ОСАГО.