В России предложили ужесточить наказание за езду без ОСАГО

В Госдуме предложили взимать штрафы за езду без ОСАГО за каждое нарушение

В России штрафы за управление машиной без ОСАГО в будущем могут взиматься за каждое нарушение, зафиксированное дорожными камерами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

«Пока такое предложение с моей стороны было оглашено, что только за одно нарушение в день надо будет снимать штрафы, а потом вполне возможно, когда практика наработается с использованием камер по определению, есть ли полис ОСАГО или нет, то из-за каждого нарушения будет взиматься штраф», - сказал Аксаков.

До этого председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

«Я обращаюсь в союз страховщиков для того, чтобы был разработан добровольный универсальный продукт, который можно было бы использовать курьерам. <...> Если в результате действий курьера пострадают люди, имущество, транспортные средства, то ущерб компенсирует страховая компания - так же, как это сегодня работает на рынке ОСАГО», - сказал Нилов.

По его словам, из-за того, что для управления СИМ не требуется полис ОСАГО, взыскание с курьеров компенсации ущерба в случае ДТП затруднено.

