Подростки открыли стрельбу на парковке ТЦ в Омске и попали на видео

В Омске подростки устроили стрельбу на парковке ТЦ и попали на видео

В Омске несколько подростков устроили стрельбу из травматического оружия на парковке торгового центра. Об этом сообщается в Telegram-канале «Новости Омска NGS55».

«Компания ребят гуляла по торговому центру, а один из них стрелял на парковке из травмата. Позже внутри торгового центра школьника задержал сотрудник полиции», — отмечается в публикации.

В городской полиции уточнили, что полицейские проводили в торговом центре профилактические мероприятия с несовершеннолетними. Когда сотрудники подошли к компании шумных подростков, один из них попытался сбежать. При задержании у 13-летнего подростка выпал предмет, похожий на пистолет.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Жесть Омск», видно, что подросток произвел не менее одного выстрела. Рядом с ним находились и другие подростки.

