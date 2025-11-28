Россиянам назвали регионы, где чаще всего происходят страховые случаи по ОСАГО

РСА перечислил 3 региона РФ с наиболее частыми страховыми случаями по ОСАГО

Республика Ингушетия заняла первое место по частоте страховых случаев, оформленных по ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Частота страховых случаев в Республике Ингушетия выросла до 10,5%, что на 2,6 п.п. больше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте Приморский край (рост до 7,2%). Третье место делят Новосибирская область и Республика Дагестан с результатом 7%», — сообщает союз.

Данные приведены за период с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года.

Отмечается, что высокая частота страховых случаев по ОСАГО может возникать по нескольким причинам. Например, повышенной дорожной активности и плотности трафика или из-за ухудшения дорожной инфраструктуры.

В Россиипо итогам 10 месяцев 2025 года средняя премия по годовым полисам ОСАГО составила 7 275 рублей, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя премия по полисам ОСАГО в октябре 2025 года снизилась на 4,6% по сравнению с октябрем 2024 года – до 7 278 рублей.

Количество заключенных договоров с января по октябрь 2025 года составило 43,1 млн, из них 6,1 млн договоров пришлось на краткосрочные полисы ОСАГО.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО.