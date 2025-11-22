На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хуснуллин заявил о начале строительства новой кольцевой трассы вокруг Петербурга

Хуснуллин заявил о начале строительства КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга
Кадр из видео/Telegram-канал «Питер. Афиша»

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала «Россия-24» о начале строительства второй кольцевой автодороги (КАД-2) вокруг Санкт-Петербурга.

Работы начнутся в 2026 году с участка протяженностью 82 км, который должен разгрузить первую кольцевую. Новая трасса пройдет от Петергофа через Гатчину, Всеволожск и выйдет к трассе «Скандинавия».

По словам Хуснуллина, финансирование проекта распланировано на ближайшие три года.

В конце сентября Хуснуллин доложил президенту России Владимиру Путину, что результаты работы по вводу и ремонту дорог в текущем году опережают показатели 2024 года на 21%.

30 июня Хуснуллин заявил, что правительство России выделило Курской, Белгородской и Брянской областям по 1 млрд рублей для восстановления дорог. Речь идет не только о текущем ремонте дорог, но и о продолжении крупных инфраструктурных проектов российского лидера.

Ранее сообщалось, что музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток».

