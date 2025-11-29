Автобус с детской футбольной командой перевернулся на Урале

В Челябинской области перевернулся автобус, перевозивший детскую футбольную команду. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону в своем Telegram-канале.

«Сегодня на 181-м километре автодороги »Южноуральск – Магнитогорск» в Агаповском районе, произошло ДТП с автобусом «Ютонг». По предварительной информации, водитель не справился с управлением», — сообщает канал.

Автобус вез детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. Шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медпомощи.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени.