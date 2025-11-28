Maybach Жириновского побывал в двух авариях с начала осени

Автомобиль Mercedes Maybach Владимира Жириновского дважды попал в ДТП с начала осени. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Первый раз люкс-автомобиль показал на дорогах кузькину мать 23 сентября. В три часа дня на Арбате он влетел в машину. У «мерседеса» смяло переднюю часть. Ремонт обошелся в 50k. <...> Спустя месяц неугомонный «майбах» снова стал участником ДТП в столице. В этот понедельник, 24 ноября, опять же около трёх часов дня, помяли бок «майбаха», — сообщает канал.

Mercedes S-класса 2018 года всегда был оформлен на внебрачного сына Жириновского — Олега Эйдельштейна. Сам Олег заявил SHOT, что это лишь формальность — на «майбахе» водитель раньше возил только его отца, а теперь он в полном распоряжении партии и на нем катают ее членов.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.