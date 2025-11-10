На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Уретральные»: россиянам назвали тип личности водителей-лихачей

Психолог Твардовская: водители-лихачи обладают уретральным типом личности
true
true
true
close
BLKstudio/Shutterstock/FOTODOM

Водители-лихачи обладают уретральным типом личности, который характеризуется лидерскими качествами и превосходством. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Ольга Твардовская.

«Водители-лихачи обладают уретральным типом личности — это эндорфиновый тип, то есть такие люди питаются эндорфином. Для них очень важно чувствовать себя живыми, при этом почувствовать себя так они могут, когда они утверждаются перед другими людьми», — рассказала психолог.

По ее словам, люди, обладающими таким характером, также любят прыгать с парашютом, кататься на мотоциклах по горам, а некоторые — просто выделяются в городской обстановке, например, покупают необычные автомобили, полностью тонируют свои машины, что нарушает ПДД, или устраивают гонки.

До этого Ольга Твардовская рассказала, какие биологические изменения происходят с женщиной после покупки автомобиля.

Ранее выяснилось, какие водители больше подходят для брака.

