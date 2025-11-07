Стало известно, на сколько подскочила цена автомобилей в РФ из-за утильсбора

Рекомендованные розничные цены на новые машины в РФ с августа по ноябрь 2025 года увеличились на 2–7%, при этом по фактической цене сделки рост достиг 20% по некоторым моделям. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

«Если говорить о розничных ценах на новые автомобили, с августа 2025 года они выросли в среднем на 2–7%. Однако с учетом сокращения программ поддержки — «трейд-ин», автокредитования и других субсидий — фактический рост транзакционных цен оказался выше и составил от 5% до 20%», — рассказал Илья Петров.

По его словам, самые выгодные условия в настоящее время показывают бренды Hongqi, Jetour, Belgee, Haval, Evolute, Voyah, а также гибридные модели Rox, Seres и электромобили Avatr.

Кроме того, некоторые бренды, в числе которых Exeed, Tank и Hongqi, наоборот сильно снизили стоимость ряда моделей, при этом уменьшение стоимости может достигать 1 млн рублей или больше.

Подробнее о том, что происходит с ценами, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выяснилось, что в Россию полностью перестанет попадать Toyota.