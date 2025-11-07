Повышение утильсбора спровоцировало в России рост цен на автомобили до 20%

Авилон: с августа автомобили в России подорожали на 5-20%

За два месяца с момента принятия решения об изменении ставок утильсбора цены на автомобили в России выросли до 20%, рассказали «Газете.Ru» представители крупных дилерских холдингов. Но пик еще не пройден, иномарки продолжат стремительно дорожать, предупреждают эксперты.

Рекомендованные розничные цены на новые автомобили в России с августа по ноябрь 2025 года выросли на 2-7%, а по фактической цене сделки рост достиг 20% из-за отмены скидок и программ поддержки , сообщил «Газете.Ru» директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

«Если говорить о розничных ценах на новые автомобили, с августа 2025 года они выросли в среднем на 2–7%. Однако с учетом сокращения программ поддержки — «трейд-ин», автокредитования и других субсидий — фактический рост транзакционных цен оказался выше и составил от 5% до 20%», — рассказал он.

По его словам, наиболее привлекательные условия на текущий момент демонстрируют бренды Hongqi, Jetour, Belgee, Haval, Evolute, Voyah, а также гибридные модели Rox, Seres и электромобили Avatr.

Ряд брендов, среди которых Exeed, Tank и Hongqi, напротив, существенно снизили стоимость отдельных моделей.

В некоторых случаях снижение достигает 1 млн рублей и более , указал Петров.

«Тем не менее, это скорее исключение: в последние месяцы рост цен в той или иной степени затронул почти всех игроков рынка», — указал он.

В группе компаний «Автодом» отмечают номинальный рост цен на новые автомобили в пределах 3-6%, он фиксируется с конца лета, но в компании уточняют, что итоговая цена формировалась с учетом специальных программ (дисконт за «трейд-ин» и автокредит по низкой ставке) и скидок, а многие их отменили.

«В каждом сегменте и в каждом бренде своя логика ценообразования. В целом по ряду объемообразующих брендов рост стоимости с августа 2025 года по сегодняшний день составил 3-6%. Есть отдельные бренды, которые не стали поднимать цены,

есть те, кто просто убрал программы поддержки, и цена стала для клиента выше по итогу»,

— пояснил «Газете.Ru» гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский.

По его словам, до конца года большинство брендов сохранит программы поддержки спроса, но только по тем моделям, которых надо продать больше и быстрее.

«Скидки продолжают действовать, но они меняются, исходя из задач каждого бренда. По ряду отечественных брендов стоки еще сохраняются и им потребуется много усилий чтобы их распродать», — констатировал Ольховский.

В «Рольфе» рост цен на новые автомобили оценивают скромнее и также признают, что по многим автомобильным компаниям запасы машин 2024 года выпуска еще не распроданы.

«В среднем на 3% выросла стоимость автомобилей, но много факторов влияет на формирование цены у различных брендов и моделей внутри марок», — сказал «Газете.Ru» директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

По его словам, на российском рынке наметился тренд дефицита и практически все автопроизводители начали сокращать программы поддержки, либо повышать цены на свою продукцию, либо урезать предложения по субсидированию кредитов . Все автокомпании, в целом, в рамках тренда дефицита, начинают действовать примерно одинаково, добавил он.

«Самые выгодные условия сейчас на всю линейку параллельного импорта.

В этом сегменте прямая корреляция с курсом валют. Поэтому сейчас предложения на рынке выгодные. В этом направлении дефицит сейчас наблюдается в меньшей степени», — заключил Иванов.

Спусковой крючок

Если на протяжении всего 2025 года автомобили в России под давлением переизбытка товарных запасов только дешевели и автокомпании вели скидочные войны, то скачок цен фиксируется, начиная с первого месяца осени. В сентябре Минпромторг России после обращения российских автозаводов подготовил постановление правительства об изменения методики расчета утилизационного сбора для физических лиц при ввозе иномарок. «Газета.Ru» ранее писала, что это решение спровоцировало ажиотажный спрос в автосалонах и, как следствие, — отмену программ поддержки спроса автокомпаниями.

Эксперты ожидают, что после вступления в силу новой методики расчета утилизационного сбора в декабре и очередного ежегодного повышения этого сбора с января 2026 года, это еще сильнее отразится на цене новых автомобилей.

«После того, как правительство анонсировало изменение методики расчета утилизационного сбора скидки на машины остановились, начался рост цен.

В дальнейшем мы увидим еще большее их повышение:

это связано с новой методикой расчета утильсбора, и к тому же с 1 января он вырастет еще на 25%», — говорит «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.

При этом в 2025 году автомобили не подорожали на полную стоимость утильсбора, резко повышенного год назад, из-за укрепившегося рубля и на фоне низких продаж, когда автопроизводители были вынуждены предоставлять скидки, добавляет он.

«Стагнация рынка будет продолжаться.

Станет еще больше людей, которым автомобили будут недоступны», — убежден Хайцеэр.

Повышение цен на новые автомобили произойдет не раньше весны 2026 года, поскольку для января и февраля характерны низкие продажи, ожидает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков

«Фактическая продажная цена на новые автомобили растет и постепенно подбирается к той, что указана в прайс-листе. Естественно, что автомобили нового завоза будут растаможены начиная с декабря по новым ставкам утильсбора, и он будет отражен в цене, но не одномоментно», — говорит Кадаков «Газете.Ru».

По его словам, те компании, которые располагают финансовыми возможностями, отложат подорожание на весну. Рост цен затронет и отечественных автопроизводителей, минимум на уровень инфляции , ожидает Кадаков.

«Утильсбор не всем отечественным автопроизводителям возвращается в полном объеме, поэтому кого-то это затронет сильнее, кого-то меньше. Если мы аккуратно попытаемся посмотреть на 2026 год, я думаю, что к концу года по многим брендам цены повысятся на 5-10% от нынешних, указанных в прайс-листах», — заключил Кадаков.