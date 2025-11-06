В Россию перестанут ввозить автомобили Toyota из-за нового утильсбора

Отмена льготного утилизационного сбора на ввоз в Россию для личного пользования машин мощнее 160 л.с. приведет к остановке поставок автомобилей Toyota, более 95% которых поставляются в РФ с более мощными двигателями. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«У Toyota только 3,5—4% альтернативного импорта приходилось на машины мощностью до 160 л.с. В основном в Россию шли внедорожники Land Cruiser и Land Cruiser Prado, кроссоверы RAV4 с более мощными моторами и седаны Camry. Больше всего от этой меры потеряет Toyota, которая в этом году несколько месяцев входит в десятку лидеров продаж. Я думаю, что с распродажей стоков она вылетит из десятки», — сказал Мосеев.

В случае с корейскими Hyundai и Kia на машины мощностью менее 160 л.с. приходится примерно 50% поставок; у Mazda, Skoda и Volkswagen на такие автомобили приходится по 30% от объемов их альтернативного ввоза в РФ, уточнил эксперт. На эти автомобили льготный «утиль» сохранится.

О том, как подорожают бестселлеры параллельного импорта после повышения утилизационного сбора и его привязки к мощности двигателя, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что во Владивостоке проведут день рождения Деда Мороза вместо митинга против утильсбора.