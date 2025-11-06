На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: спорткар BMW M2 с москвичом влетел в столб

В Москве спорткар BMW с человеком в салоне влетел в столб и попал на видео
true
true
true

В Москве иномарка с человеком в салоне влетела в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Спорткар BMW M2 Competition врезался в столб на Сущевском Валу в центре Москвы. Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован», — говорится в публикации.

На кадрах в места ДТП видно, что на проезжей части стоит иномарка, которая получила повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, бампер, кроме того, заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. на место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

До этого в Москве на СВХ ДТП с участием фуры, перевозившей молоко, затруднило движение автомобилей. Съезд с СВХ на улицу Лосиноостровская перекрыт. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее в Подмосковье пешеход с разбега врезался в авто и получил травмы.

