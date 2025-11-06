ДТП с фурой парализовало движение на СВХ в Москве

В Москве движение автомобилей сильно затруднено из-за ДТП с фурой

В Москве на СВХ ДТП с участием фуры, перевозившей молоко, затруднило движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На СВХ (в районе ул. Лосиноостровская, 29с1) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего <…> уточняются», — говорится в публикациию

По информации канала, съезд с СВХ на улицу Лосиноостровская перекрыт. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате произошедшего никто не пострадал. Движение транспорта в настоящее время сильно затруднено, идет ликвидация последствия ДТП. На опубликованных в сети кадрах, снятых очевидцами, видно, что на проезжей части лежит перевернутый большегруз.

До этого в Красноярске автомобили с людьми разлетелись в момент ДТП. Уличная камера запечатлела инцидент. Есть пострадавшие.

Ранее в Татарстане произошло массовое ДТП из-за гололеда.