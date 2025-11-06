В Подмосковье пешеход с разбега врезался в авто и получил травмы

В Подмосковье на видео попало, как пешеход с разбега попал под колеса авто

В городе Ногинске Московской области пешеход на скорости врезался в автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В подмосковном Ногинске пешеход решил перебежать через дорогу, но попал под колеса автомобиля», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как пешеход разгоняется и начинает перебегать проезжую часть, в этот момент на переход выезжает черная машина, в которую врезается человек. От удара мужчина отлетает в сторону и падает на дорогу

До этого в Москве на СВХ ДТП с участием фуры, перевозившей молоко, затруднило движение автомобилей. Съезд с СВХ на улицу Лосиноостровская перекрыт. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате произошедшего никто не пострадал. Идет ликвидация последствия ДТП. На опубликованных в сети кадрах, снятых очевидцами, видно, что на проезжей части лежит перевернутый большегруз.

Ранее на МКАД ДТП с пешеходом затруднило движение.