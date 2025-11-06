На МКАД ДТП с пешеходом затруднило движение

В Москве на МКАД человек попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, 28-км МКАД. Сбили человека», — говорится в публикации.

Водитель запечатлел последствия аварии. На кадрах видно, что в результате произошедшего движение транспорта было затруднено. На месте аварии работали спасатели и медики, которые оказали первую помощь пострадавшему, а также подготовили его к госпитализации. В конце записи заметно, что автомобиль, под колеса которого попал пешеход, получил повреждения.

До этого в Москве на СВХ ДТП с участием фуры, перевозившей молоко, затруднило движение автомобилей. Съезд с СВХ на улицу Лосиноостровская перекрыт. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка. По данным Telegram-канала «Агентство «Москва», в результате произошедшего никто не пострадал. Идет ликвидация последствия ДТП. На опубликованных в сети кадрах, снятых очевидцами, видно, что на проезжей части лежит перевернутый большегруз.

Ранее в Татарстане произошло массовое ДТП из-за гололеда.