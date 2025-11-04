Появилось видео с места массового ДТП со скорой в Москве

В Москве на видео сняли разбитую скорую помощь после массовой аварии

В Москве автомобиль с медиками разбился в массовом ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Последствия столкновения машины скорой помощи и легковушки на Липецкой улице. В ДТП пострадал водитель реанимационного автомобиля», — говорится в публикации.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части стоит транспорт экстренных медицинских служб, который получил повреждения: у машины смят кузов, разбит бампер. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по дороге. На место ДТП прибыли оперативные службы города. На записи также заметно, что в результате произошедшего разбилась белая легковая машина.

ДТП произошло днем 4 ноября. Машина медиков, автобус и легковой автомобиль столкнулись на Липецкой улице. В момент аварии пострадал водитель «скорой помощи».

До этого в Петрозаводске автомобиль врезался в столб рядом с проезжающей машиной экстренных медицинских служб. Уличная камера запечатлела инцидент.

Ранее на востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат.