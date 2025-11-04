На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве машина с медиками попала в массовое ДТП

На юге Москвы автомобиль с медиками попал в массовую аварию
Александр Вильф/РИА Новости

В Москве машина экстренных медицинских служб попала в массовую автомобильную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Агенство «Москва».

«Машина скорой, автобус и легковушка столкнулись на Липецкой улице. В результате ДТП пострадал водитель скорой помощи. Узнаем подробности», — говорится в публикации.

До этого в Петрозаводске автомобиль врезался в столб рядом с проезжающей машиной экстренных медицинских служб. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения транспорт начинает дымиться, а столб наклоняется и искрится. Возле поврежденного автомобиля останавливается машина с медиками, а также автомобиль, из которого выбегает человек. Кроме того, на записи заметно, как из «скорой помощи» выходит медик и направляется к месту аварии.

Кроме того, в Москве на Варшавском шоссе произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями, в результате чего оказалось парализовано движение транспорта.

Ранее на востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат.

