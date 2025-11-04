На видео сняли, как авто с человеком попало в жесткое ДТП на глазах медиков

В Карелии на видео попало, как авто с человеком влетело в столб рядом со скорой

В Петрозаводске автомобиль врезался в столб рядом с проезжающей машиной экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал Daily Карелия.

«В Петрозаводске водитель влетел в столб прямо перед скорой. Машина неслась по Комсомольскому проспекту, но выехать на Кукковское кольцо водитель не смог: автомобиль на полном ходу врезался в столб. По иронии судьбы, это произошло в тот момент, когда мимо проезжала машина скорой помощи», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как после столкновения транспорт начинает дымиться, а столб наклоняется и искрится. Возле поврежденного автомобиля останавливается машина с медиками, а также автомобиль, из которого выбегает человек. Кроме того, на записи заметно, как из «скорой помощи» выходит медик и направляется к месту аварии.

