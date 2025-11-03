На востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат

На востоке Москвы Chevrolet попал в жесткое ДТП и сломал самокат

На востоке Москвы произошло серьезное ДТП с автомобилем Chevrolet. Об этом сообщает агентство «Москва».

«На Свободном проспекте на востоке Москвы водитель Chevrolet на изгибе дороги не справился с управлением, правой стороной наехал на бордюр, затем улетел в столб и перевернулся на бок. При ударе у автомобиля отлетело правое переднее колесо, которое в полете сбило электросамокат, отломав ему ручку», — говорится в публикации.

Отмечается, что водитель Chevrolet скрылся с места аварии.

До этого сообщалось, что Москва стала лидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Всего за 9 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 2959 таких происшествий.

Согласно данным исследования, после Москвы (636 ДТП) в антирейтинге следуют Костромская область (187) и Санкт-Петербург (146). Несмотря на снижение общего числа аварий на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество жертв выросло на 22,7% — до 54 человек.

Ранее в ГД шины не по сезону назвали отягчающим обстоятельством при ДТП.