«Был пьян»: гаишники остановили актера Дмитрия Петрашевича

Сотрудники ДПС остановили актера Дмитрия Петрашевича из-за подозрений в опьянении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Машину с Петрашевичем остановили на мосту ночью в Лужниках. Актер заявил, что ехал домой и был трезв. Инспекторы же считали иначе — по их мнению, водитель был пьян, а выдавало его покрасневшее лицо. Поэтому они потребовали пройти медосвидетельствование», — говорится в публикации.

По информации канала, мужчина отказался подписывать протокол и ехать в наркологическую больницу. Актер рассказал, что прошел медосвидетельствование в государственной больнице. В настоящее время Дмитрий Петрашевич требует проверить действия гаишников. По его словам, досмотр правоохранители провели без оснований.

Актер Дмитрий Петрашевич снимался в сериалах «Скорая помощь» и «Балабол», а также в фильмах «Красная шапочка» и «Гардемарины 1787. Война».

