В Подмосковье водитель врезался в жилой дом с человеком внутри

В Волоколамске водитель въехал в жилой дом
Telegram-канал Подмосковная полиция

В Волоколамске легковой автомобиль врезался в жилой дом. Об этом сообщает в Telegram-канале подмосковное управление МВД.

Там рассказали, что около 20:30 мужчина за рулем Renault на 15-м километре автодороги «Суворово-Волоколамск-Руза» сначала съехал в кювет, а потом въехал в жилой дом. При этом телесные повреждения получил находившийся в здании мужчина. Его госпитализировали.

На прошлой неделе в Новой Москве легковой автомобиль Chery врезался в кофейню, находящуюся в здании торгового центра «Лайнер». Очевидица происшествия Марина рассказала «Газете.Ru», что в Новых Ватутинках автомобиль разбил два витринных окна. Сотрудники кафе после инцидента выбросят всю еду, в которую могли попасть осколки.

По предварительным данным, никто не пострадал. Машиной управляла женщина. Она могла перепутать педали.

Ранее на гонке в Аргентине машина врезалась в трибуны.

