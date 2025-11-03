На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На гонке в Аргентине машина врезалась в трибуны

Во время гонки серии «Top Race» машина врезалась в трибуны
Telegram-канал Sport Baza

Серьезная авария произошла в гонке серии «Top Race» в Буэнос-Айресе. Об этом пишет Telegram-канал «Sport Baza».

Автогонщик Луис Гастальди не справился с управлением в одном из поворотов, его автомобиль вылетел с трассы, перевернулся несколько раз в воздухе и врезался в трибуну — на момент заезда она была пуста, поэтому никто из зрителей не пострадал.

Сам гонщик также не получил серьезных повреждений, однако его машина восстановлению не подлежит.

«Top Race» — это аргентинская серия гонок. Гонки серии «Top Race» часто проводятся на трассах, расположенных недалеко от Буэнос-Айреса, например, на автодроме «Autódromo Oscar y Juan Gálvez».

До этого в СМИ появилась информация, что в Италии автомобиль со спортсменами сборной Швеции по ски-кроссу потерял сцепление с дорогой и перевернулся на горном серпантине. Местные власти установили, что причиной происшествия стали сложные погодные условия и скользкое дорожное покрытие. Никто не пострадал.

Ранее экс-чемпион UFC попал в ДТП из-за уходящей от погони девушки.

