«Будут выбрасывать еду с осколками»: автомобиль влетел в здание ТЦ в Москве

Из кафе в Новой Москве, куда врезался автомобиль, выбросят всю еду из-за осколков
В Новой Москве автомобиль врезался в кафе, находящееся в здании ТЦ «Лайнер». Очевидица происшествия Марина рассказала «Газете.Ru», что автомобиль разбил два витринных окна, сотрудники выбросят всю еду, в которую могли попасть осколки.

«Это прямо напротив моего подъезда. Два витринных окна разбито. Сосед заходил в этот магазин, сказали, пострадавших нет, магазин закрыли и будут выбрасывать всю еду во избежании попадания осколков. Была женщина за рулем, по предположениям, перепутала педали, но это не точно», — сказала она.

30 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что автомобиль Chery влетел в торговый центр «Лайнер» в Новых Ватутинках и протаранил местную кофейню. По информации издания, никто из людей не пострадал.

Ранее в Бурятии поезд протаранил «КамАЗ» на железнодорожном переезде.

