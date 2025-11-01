На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Водитель фуры протаранил ограду храма в Нижегородской области

В Нижегородской области фура протаранила ограду храма Иоанна Богослова
true
true
true
close
Telegram-канал «Ni Mash»

В Выксе Нижегородской области нетрезвый водитель большегрузного автомобиля протаранил две машины и снес ограду православного храма Иоанна Богослова. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Предварительно, он не вписался в поворот — столкнулся с Haval и Chevrolet, стоящими на светофоре. После отлетел к церкви. По словам очевидцев, виновник еле-еле стоял на ногах», — отмечается в публикации.

В результате ДТП пострадали двое детей, у одного из них рассечена голова. Также травмы получил взрослый человек, все пострадавшие госпитализированы.

На кадрах с места происшествия видно, что большегрузный тягач с полуприцепом проломил кованую ограду рядом с воротами и остановился, не доехав до стены самого храма. На тротуаре разбросаны обломки забора.

Ранее подросток пытался сжечь машины полиции после знакомства с девочкой.

