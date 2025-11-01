Водитель фуры протаранил ограду храма в Нижегородской области

В Выксе Нижегородской области нетрезвый водитель большегрузного автомобиля протаранил две машины и снес ограду православного храма Иоанна Богослова. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Предварительно, он не вписался в поворот — столкнулся с Haval и Chevrolet, стоящими на светофоре. После отлетел к церкви. По словам очевидцев, виновник еле-еле стоял на ногах», — отмечается в публикации.

В результате ДТП пострадали двое детей, у одного из них рассечена голова. Также травмы получил взрослый человек, все пострадавшие госпитализированы.

На кадрах с места происшествия видно, что большегрузный тягач с полуприцепом проломил кованую ограду рядом с воротами и остановился, не доехав до стены самого храма. На тротуаре разбросаны обломки забора.

