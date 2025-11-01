На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подросток пытался сжечь полицейские машины в Санкт-Петербурге после знакомства с девочкой

В Санкт-Петербурге задержали подростка за попытку поджога полицейских авто
Global Look Press

В Санкт-Петербурге задержан 13-летний подросток, который попытался поджечь полицейские автомобили. Об этом сообщает 78.ru в своем Telegram-канале.

«Накануне 13-летний мальчик пришёл к отделу полиции и попытался поджечь служебные авто. Правоохранители предотвратили пожар и задержали подростка на месте, сообщили в МВД», — отмечается в публикации.

Утверждается, что школьник действовал по указанию незнакомых собеседников в мессенджере.

«Фонтанка» уточняет, что мальчик отправился поджигать полицейские авто после знакомства с девочкой в мессенджере, которое случилось незадолго до инцидента.

«Потом в их виртуальное общение вмешался некий мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Собеседник сообщил, что новая подружка подростка — гражданка Украины, а за это ему и его родным грозит уголовная ответственность», — пишет издание.

Затем неизвестный вымогал у мальчика деньги, а когда их не оказалось, сам перевел 2,5 тыс. рублей на бензин и приказал поджечь полицейские машины. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

Ранее в Москве пьяный водитель напал на гаишников.

