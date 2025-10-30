На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России выявили нарушения при ремонте дорог на миллиарды рублей

Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 7,1 млрд рублей при ремонте дорог
close
«Газета.Ru»

Счетная палата обнаружила нарушения в применении средств федерального бюджета, направленных в Нижегородскую и Тамбовскую области, а также в Якутию, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В ходе проверки ведомство выявило нарушения на 7,1 млрд рублей при выполнении дорожных работ в Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Часть нарушений была устранена, в бюджет возвращено 794,3 млн рублей», — сообщает агентство.

Также, Счетная палата РФ установила дефицит финансирования дорожных работ в размере 443,8 млрд рублей, необходимых для приведения автодорог федерального и регионального значения в нормативное состояние к 2030 году.

До этого стало известно, что музыкальная разметка появилась на скоростной трассе М-12 «Восток».

В сентябре 2024 года глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил, что уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии.

Также, в России установили платный проезд по участку автодороги М-3 «Украина» от деревни Бекасово в Московской области до города Малоярославец в Калужской. Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, размещен на официальном сайте правовой информации.

Ранее президент РФ Владимир Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» на Урале.

