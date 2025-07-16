Путин открыл новый участок трассы М-12 «Восток» на Урале

Президент Владимир Путин принял участие в открытии нового 284-километрового участка трассы М-12 «Восток» между Дюртюлями и Ачитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла 16 июля в режиме видеоконференции в рамках рабочей поездки главы государства в Магнитогорск. Участок включает 99 искусственных сооружений (мосты, путепроводы, переходы).

9 июля врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» рассказал, что участок трассы М-12 »Москва — Казань — Екатеринбург» откроют в июле 2025 года.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин говорил, что участок трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга планируется открыть к концу июня 2025 года. Он назвал темп работы по продлению трассы «неплохим». Хуснуллин также напомнил, что погодные условия оказали сильное влияние на скорость работ.

Глава ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко ранее заявил, что на российской трассе М-12 «Восток» появится музыкальная разметка.

Ранее Путин заявил, что на себе почувствовал состояние взлетной полосы в аэропорту Магнитогорска.