Volkswagen потерял более €1 млрд прибыли

Немецкий автогигант Volkswagen потерял в третьем квартале €1,072 млрд чистой прибыли. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что за девять месяцев 2025 года прибыль автогиганта в целом упала более чем на 60% — до €3,4 млрд. Причинами падения называют кризис в Porsche и пошлины США.

При этом основной бренд Volkswagen улучшил свои показатели: этому поспособствовала программа уменьшения расходов, под которой подразумевается сокращение десятков тысяч рабочих мест. Отмечается, что операционная рентабельность продаж компании за девять месяцев выросла до 2,3%.

Всего третьем квартале было продано 2,2 млн автомобилей всех брендов концерна.

До этого сообщалось, что немецкий Volkswagen может остановить выпуск нескольких ключевых моделей на основных заводах уже на следующей неделе. Причина — дефицит полупроводников, вызванный торговой войной между США и Китаем, пишут западные СМИ. Помимо этого, концерн обнаружил финансовую дыру в €11 млрд, которую планирует закрыть распродажей своих предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

